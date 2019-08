Torna al Duse di Bologna la rassegna di Fantateatro dedicata ai più piccoli

Dopo l’enorme successo delle prime due edizioni, torna per il terzo anno consecutivo al Teatro Duse di Bologna, la rassegna ‘Bimbi al Duse’, dedicata ai piccoli spettatori, dai 3 anni in su. La compagnia bolognese Fantateatro, diretta da Sandra Bertuzzi, sarà in scena il mercoledì (alle ore 18) con 7 spettacoli, dal 4 settembre al 23 ottobre.

Particolarmente vario il programma di quest’anno, che accosterà due titoli ispirati alla mitologia greca, ad alcune delle favole più amate di tutti i tempi. Non mancheranno gli spettacoli originali creati dal Fantateatro per trasmettere ai bambini spunti ludico-formativi sui temi come il rispetto dell’ambiente e la sana alimentazione.

Come ormai da tradizione, la rassegna si svolge al DUSEpiccolo, con la platea allestita direttamente sullo storico palcoscenico di via Cartoleria. Gli spettatori potranno quindi condividere lo spazio scenico con gli attori, sperimentando un punto di vista inedito rispetto alla normale fruizione dello spettacolo dal vivo e godendo di un’interazione diretta con gli artisti che, in pieno stile Fantateatro, li coinvolgeranno nella narrazione tramite la musica ed il ballo. I posti sono limitati, la prenotazione obbligatoria.

I titoli della rassegna:

4 settembre | GIASONE E GLI ARGONAUTI – Alla ricerca del vello d’oro

11 settembre | EROS E PSICHE – La più bella favola d’amore di tutti i tempi

18 settembre | A SCUOLA DI MAGIA

25 settembre | IL PRINCIPE RANOCCHIO

2 ottobre | L’ORCO PUZZA

9 ottobre | LA REGINA CARCIOFONA

23 ottobre | IL MAGO DI OZ

BIGLIETTI:

Intero: 11 euro – Ridotto: 8 euro – riservato ai possessori Carta Insieme Conad. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro Duse – via Cartoleria, 42 Bologna – 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal 2 settembre, dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Sabato 7, 14, 21 settembre orario straordinario dalle ore 10 alle 19. On line: teatroduse.it