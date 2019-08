Vuole i soldi per la droga, aggredisce e minaccia il padre: 45enne arrestato a San Martino in Rio

Dai danneggiamenti all’interno dell’abitazione alle minacce e violenze nei confronti del padre, colpevole di non dargli i soldi per la droga. Minacce, quelle di un 45enne residente a San Martino in Rio proferite anche alla presenza dei carabinieri della locale stazione che, congiuntamente ai colleghi di Bagnolo in Piano, sono intervenuti ieri a seguito della condotta violenta dell’uomo nei confronti del padre.

Questa la premessa dei fatti verificatisi nel tardo pomeriggio di ieri che hanno portato all’arresto, con l’accusa di tentata estorsione e lesioni personali aggravate, di un 45enne del paese, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana titolare dell’inchiesta. Il padre del giovane, ricorso alle cure mediche in ospedale, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni per ecchimosi e contusioni multiple.

I fatti si sono verificati in due distinte fasi: la prima poco dopo le 15.00 quando i carabinieri di Bagnolo sono intervenuti presso una privata abitazione dove il 45enne, allontanatosi prima dell’arrivo dei militari, era andato in escandescenza con i familiari perché voleva i soldi per acquistare lo stupefacente e si era allontanato dopo aver infranto il vetro della finestra della sala. Tornato a casa l’uomo dopo qualche ora reiterava la richiesta di soldi ai genitori, minacciando di spaccare l’auto del padre. Nel tentativo di portarlo alla ragione il padre veniva brutalmente aggredito dal figlio che gli stringeva il collo prendendolo a calci. A questo punto i familiari chiedevano nuovamente l’intervento dei carabinieri.

I militari di San Martino in Rio e Bagnolo in Piano, giunti sul posto e appurato l’accaduto, arrestavano il 45enne per reati di tentata estorsioni e lesioni personali conducendo l’uomo in caserma per espletare le formalità di rito per poi porlo a disposizione della Procura reggiana. Anche durante la presenza dei militari il 45enne aveva atteggiamenti intimidatori nei confronti del padre, minacciando di dar fuoco all’auto. Secondo quando accertato dai carabinieri di San Martino in Rio le condotte aggressive del 45enne nei confronti dei familiari andavano avanti da diversi anni; alla base sempre lo stesso motivo: i soldi per la droga.