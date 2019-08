28enne ucciso a coltellate in strada a Bologna

Un uomo di 28 anni, Nicola Rinaldi, bolognese, è stato ucciso a coltellate durante una lite in strada, poco prima di mezzogiorno in via Frati, alla periferia di Bologna. Alcuni residenti hanno segnalato la presenza di una persona a terra gravemente ferita, ma il 28enne è spirato durante l’arrivo dei soccorritori e degli agenti. La Polizia ha già individuato e fermato il presunto autore dell’omicidio, un uomo di 58 anni, anch’egli bolognese. Vittima e aggressore, entrambi conosciuti alle forze dell’ordine, erano vicini di casa.