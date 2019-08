Al via a Reggio Emilia un concorso di cortometraggi per raccontare e contrastare la violenza di genere

Al via a Reggio Emilia un concorso di cortometraggi per raccontare e...

Il Comune di Reggio Emilia – con il contributo della Regione Emilia Romagna – promuove il concorso video “Liberazioni creative. Donne libere da ogni forma di violenza”, con l’obiettivo di valorizzare il talento e la creatività dei giovani tra i 18 e i 34 anni attraverso l’ideazione di uno spot utile a sensibilizzare le giovani generazioni sul tema violenza di genere, sui presupposti culturali che contribuiscono ad alimentarla e sulle possibili forme di liberazione.

Questa call – ideata in collaborazione con il servizio Pari opportunità del Comune e con l’associazione Nondasola – vuole contribuire a decostruire la narrazione comune della violenza sulle donne e a costruirne una nuova, che punti alla liberazione dalla violenza in tutte le sue forme. L’aspettativa rispetto alle opere, pertanto, è di cortissimi che in poche immagini, e con un approccio creativo, riescano a ribaltare il senso comune ed a porre in primo piano il diritto delle donne ad essere libere da ogni forma di violenza, dalle più sottili alle più esplicite.

“Il servizio Officina educativa e partecipazione giovanile del Comune di Reggio Emilia organizza call analoghe a questa fin dal 2015 – dice l’assessore Raffaella Curioni – focalizzandosi su tematiche di grande rilevanza civile nella convinzione che la creatività giovanile possa essere uno strumento potente per sensibilizzare e coscientizzare su tematiche complesse e delicate. Rivolgendosi in particolare a un pubblico giovane, che è sia destinatario che autore del messaggio, il concorso diventa cioè pretesto per rendere i giovani che prenderanno parte alla selezione più consapevoli e al contempo protagonisti, nel promuovere questi temi tra i coetanei”.

Concorso – La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i/le giovani tra i 18 e i 34 anni – in forma singola o associata – residenti o domiciliati nella Regione Emilia Romagna. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre. In palio ci sono premi dal valore dai 500 ai 1500 euro e la presentazione delle opere all’interno del programma del Reggio Film Festival, la rassegna internazionale dedicata ai corti giunta ormai alla sua diciottesima edizione.

Workshop – Il Comune organizza inoltre due workshop formativi gratuiti – facoltativi rispetto alla partecipazione al concorso – che si terranno sabato 7 settembre presso SD Factory, in via Brigata Reggio 29. I workshop – tenuti rispettivamente dall’associazione Nondasola e dal regista Alessandro Scillitani – hanno lo scopo di fornire ai partecipanti strumenti, sia contenutistici sia tecnici, utili alla realizzazione del proprio spot. La partecipazione sarà riconosciuta in sede di valutazione delle opere. Le iscrizioni ad uno o ad entrambi i worshop dovranno avvenire inviando una mail con oggetto “iscrizione workshop” all’indirizzo callgiovanicreativi@comune.re.it entro il 5 settembre 2019.

Sui portalegiovani.comune.re.it e www.giovazoom.emr.it è disponibile il bando integrale dell’iniziativa dove sono specificate le caratteristiche tecniche dei video da realizzare e le modalità di iscrizione sia al bando che ai due workshop.

Per informazioni e/o chiarimenti, è inoltre possibile scrivere a callgiovanicreativi@comune.re.it o telefonare a 0522/585031 o 0522/585426