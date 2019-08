Campagna abbonamenti Sassuolo Calcio: sabato apertura straordinaria al Mapei Stadium

In via straordinaria, sabato 31 agosto dalle ore 10 alle 16 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento e la SassuoloCard presso i botteghini del Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Campagna Abbonamenti rimane attiva online su www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati VivaTicket.

Sconti fedeltà per i vecchi abbonati e prezzi bloccati per i nuovi; diverse riduzioni: confermate le tariffe Family, i settori Top, le promozioni in Tribuna Sud quali Porta un Amico e Promo Scuola.

Le novità: la prelazione agli abbonati per l’acquisto di biglietti per le 5 partite Top e l’inserimento nell’abbonamento di tutte le partite della Coppa Italia fino agli eventuali Quarti di Finale compresi.