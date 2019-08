Lapam Confartigianato e CNA sull’ex mercato coperto di Reggio Emilia

La valorizzazione dell’area dell’ex mercato coperto di Reggio Emilia, pensata all’interno di un progetto più ampio che comprenda la volontà di promuovere percorsi turistici in ambito urbano coinvolgendo anche commercio non food e artigianato, non può che incontrare il favore di Lapam Confartigianato e CNA, due associazioni che su questi temi stanno peraltro sviluppando diverse progettualità sulla falsariga di esperienze in diverse regioni d’Italia.

Va anche ricordato, però, che un mercato coperto è sì, di per sé, caratteristico, ma deve avere un’offerta distintiva in termini di categorie merceologiche proposte: è dunque tutta da considerare e da valutare con grande attenzione la sostenibilità di progetti legati all’artigianato artistico o di altre categorie che potrebbero trovare spazio in quest’area del centro storico cittadino.

Come CNA e Lapam Confartigianato pensiamo occorra un lavoro preliminare per valutare quali interventi siano necessari per l’adattamento dell’area e, naturalmente, chi dovrà sostenere questi lavori e le spese che inevitabilmente ne sarebbero conseguenti, anche alla luce dei futuri canoni di gestione degli spazi.

L’idea di valorizzare l’area con un’offerta simile a quella di altri mercati coperti, in Italia e in altri paesi, è dunque sicuramente interessante, va però progettata con grande attenzione, pensando anche al fatto che è necessario raggiungere una sostenibilità economica in tempi accettabili. Ad esempio, l’artigianato artistico è spesso un’attività individuale e gli imprenditori di questo settore non possono permettersi diversi anni di attesa per arrivare al pareggio dei costi necessari per avviare un’attività in una nuova location.