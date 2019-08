Ruba portafogli al ristorante, arrestata a Carpi

Era riuscita ad impossessarsi dei portafogli di due dipendenti di un ristorante sito in una nota zona commerciale di Carpi, per poi darsi alla fuga a bordo di un’autovettura. Allertati dalle vittime, gli operatori di Polizia hanno immediatamente individuato la fuggitiva ancora a bordo del veicolo, una Opel Corsa di colore grigio, fermata dopo un breve inseguimento. A seguito di perquisizione, la donna, 29enne, è stata trovata in possesso della refurtiva e pertanto tratta in arresto per il reato di furto.