Incidente stradale su A13 dir sud Km3. Camion tampona auto 4 feriti

Alle ore 17.00 incidente stradale sull’A13 direzione sud al Km.3 nei pressi dell’uscita Bologna Interporto. Un Tir ha tamponato un’autovettura che è finita fuoristrada, coinvolgendo nell’incidente altre due automobili. In tutto tre auto e un mezzo pesante. Nel crash una persona è rimasta incastrata. E i vigili del fuoco hanno lavorato per più di un’ora per estrarla dalla vettura finita nel fossato a lato carreggiata. In tutto quattro feriti ospedalizzati, trasportati con due ambulanze e due elicotteri del 118 presenti sul posto. Oltre al 115 e al 118, hanno operato per gestire traffico e problemi tecnici la Polstrada e personale ASPI. Chiusa parzialmente la A13 per le operazioni di soccorso.