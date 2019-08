Manutenzione straordinaria della pavimentazione del ponte sul Secchia – SP 467

Inizieranno lunedì 2 settembre i lavori di manutenzione straordinaria sulla sp 467 Pedemontana in corrispondenza del ponte di Villalunga. L’intervento prevede la fresatura della pavimentazione esistente ed il rifacimento del manto stradale ed è eseguito, al fine di evitare disagi alla circolazione in un tratto particolarmente trafficato e ridurre le tempistiche, anche in ore notturne. Oltre al ponte di Villalunga è previsto un analogo intervento sulla Pedemontana nella zona di Sassuolo – Formigine, che partirà successivamente.

La ditta aggiudicataria è la Imaco spa di Roma, che interverrà anche su altre strade di collina e montagna, sempre nelle prossime settimane.

(immagine d’archivio)