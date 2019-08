Montecreto, chiude la galleria di Strettara: dal 2 settembre i lavori per la nuova illuminazione

Partiranno lunedì 2 settembre i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione della galleria di Strettara lungo la strada provinciale 40 nel comune di Montecreto.

Per consentire i lavori la galleria resterà chiusa dal 2 settembre al 12 ottobre dalle ore 7,30 alle ore 18 dal lunedì al venerdì; il cronoprogramma è stato stabilito dalla Provincia in accordo con i Comuni al fine di evitare disagi nel periodo di massima affluenza turistica.

La nuova illuminazione agli imbocchi della galleria, in entrata ed uscita, è stata studiata in modo da minimizzare, nelle ore diurne, il fastidio provocato all’autista dalla differenza di luminosità esistente tra l’interno e l’esterno del tunnel; previsti, inoltre, più circuiti indipendenti in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi, i mezzi pesanti dovranno percorrere la statale 12 Giardini mentre gli altri veicoli potranno utilizzare la comunale che collega la provinciale 40, vicino alla galleria, con il centro abitato di Montecreto, per proseguire lungo la provinciale 324 del passo delle Radici.

La galleria di Strettara è lunga 1.462 metri, fu inaugurata dalla Provincia nel 1993 lungo la provinciale 40 di Vaglio che collega la statale 12 da Lama Mocogno con la strada provinciale 324 del passo delle Radici a Montecreto.