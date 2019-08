Motori, natura e racconti, domenica 1° settembre a Fiorano

Domenica 1° settembre in centro a Fioarno Modenese si svolgerà il 24° Raduno di autostoriche, organizzato da Gianfranco Borghi di Tecnomec insieme ai figli Alessandro ed Emanuele, con il supporto di CAMER e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Dalle ore 8.00 nella centrale piazza Ciro Menotti e in vai Vittorio Veneto si raduneranno le autovetture storiche (almeno 30 anni di età) e le vetture speciali che partecipano all’evento. Alle ore 10.30 ci sarà un giro turistico culturale nel territorio e alle ore 13.30 il pranzo conclusivo, con il saluto delle autorità e degli organizzatori.

Per chi preferisce una passeggiata nella natura, domenica mattina, la Riserva naturale delle Salse di Nirano con Ge.Fi, Ecosapiens ed Ideanatura, propone un itinerario alla scoperta una ex cava del territorio, dove si trovava l’argilla per la produzione delle piastrelle, accompagnati da una guida esperta, si potranno anche ricercare i fossili, ancora presenti nei nostri calanchi, a testimonianza di come qui si estendesse il Golfo L’appuntamento per chi ha prenotato è alle ore 9.30 in piazza Casa del Popolo a Fiorano Modenese

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, è prevista una visita guidata al campo delle Salse e ai centri visita della Riserva, con un esperto, in occasione di ‘Protected areas open days’, in collaborazione con Ente parchi dell’Emilia Centrale.

In serata proseguono le iniziative religiose in attesa della Festa della Beata Vergine del Castello dell’8 settembre.

Domenica 1° settembre è in programma la tradizionale processione dei bambini e delle famiglie che partirà alle 18.30 da piazza Casa del Popolo, seguendo il Percorso delle Beatitudini nel borgo medievale di Fiorano (via Malmusi, via Brascaglia, via del Santuario) per giungere in Basilica alle ore 19, dove la Messa sarà celebrata da Mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì.

Dopo la celebrazione, alle ore 20, sul terrazzo del Santuario sarà possibile cenare insieme e nel giardino, assistere ad una coinvolgente narrazione musicale interattiva, presentata dalla compagnia HOT. Mind: ‘La magia del racconto. Merida, la principessa ribelle’, adatta a tutti dai 4 ai 99 anni.