Sabato 7 settembre sciopero di 4 ore del personale TPB del bacino di servizio di Bologna

Per sabato 7 settembre, le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL – UGL AUTOFERROTRANVIERI hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del personale TPB del bacino di servizio di Bologna.

Queste le modalità per i servizi di bus:

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari TPB del bacino di servizio di Bologna lo sciopero si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 15.00.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano (bus e corriere) del bacino di Bologna non saranno garantiti.

Più precisamente, prima dello sciopero, per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.45.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 10.50.

Per le linee extraurbane del bacino di Bologna operate dal vettore Autoguidovie saranno in vigore gli stessi orari di sciopero.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Lo sciopero riguarda anche il personale addetto all’area Sosta e Mobilità di Tper per il quale saranno garantite le prestazioni, riferite alle attività di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui alla Legge 127/97, relative a tre turni mattinali e tre turni pomeridiani di Operatori Qualificati della Mobilità.

Per effetto dello sciopero, gli sportelli Tper di via San Donato 25 – Bologna, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi nel corso dell’intera giornata.

L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio.

L’iniziativa di sciopero non coinvolge il personale viaggiante della divisione ferroviaria di Tper: pertanto, sabato 7 settembre il servizio dei treni Tper sarà regolarmente effettuato come da programma.

Le motivazioni per le quali le OO.SS. hanno indetto lo sciopero sono le seguenti:

mancato seguito, da parte del Comune di Bologna, della proroga dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico di bacino a TPB Scarl nonostante siano decorsi oltre tre mesi dalla relativa sottoscrizione di verbale tra OO.SS. e Amministrazione;

mancata approvazione della delibera, da parte dell’Amministrazione Comunale, di attuazione degli impegni sottoscritti sulla proroga dell’affidamento all’attuale gestore di Tpl e delle decisioni in merito all’affidamento del servizio sosta e servizi complementari, al fine di allinearne la scadenza;

nessuna convocazione nei termini e modi previsti dalla normativa a seguito della richiesta di incontro contenuta dell’avvio della procedura di raffreddamento inviata dalle OO.SS. a Comune di Bologna e Prefettura di Bologna;

e che le percentuali di adesione degli ultimi scioperi del personale Tper proclamato a livello di bacino dalle stesse organizzazioni sindacali, svoltisi il 21/01/2019, il 24/03/2019 e il 24/07/2019 sono state rispettivamente del 65% e del 70% e 48%.