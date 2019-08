Schianto tra furgoni questa mattina a Gaggio Montano

Questa mattina intorno alle 8.00 i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti nella frazione Silla del comune di Gaggio Montano, a causa di un incidente stradale tra 2 furgoni, provvedendo alla messa in sicurezza dei veicoli al fine di creare un’area di lavoro sicura. I due feriti sono stati affidati al personale del 118: il più grave è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna con l’elisoccorso l’altro, con ferite meno serie, in ambulanza. Sul posto il personale dell’Arma dei Carabinieri. Per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza il tratto della variante alla Porrettana è rimasto chiuso al traffico, causando qualche disagio alla circolazione.