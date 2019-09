Serie A: Bologna-Spal 1-0

Il Bologna batte la Spal 1-0 nell’anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. Annullato un gol del bolognese Santander per fuorigioco al 90mo minuto, ma proprio sullo scadere la rete della vittoria di Soriano, con i felsinei a quota 4 punti in classifica.

“Combattiamo ogni battaglia per Sinisa e per la maglia”. Con questo striscione la curva del Bologna ha accolto l’ingresso in campo dei rossoblu nel derby contro la Spal. E una standing ovation ha salutato l’arrivo sull’erba di Mihajlovic, dimesso mercoledì dall’ospedale dopo il primo ciclo di terapie per curare la leucemia. Il tecnico è entrato in campo da solo, dopo le formazioni, cuffia rossoblù in testa. Il serbo ha risposto battendosi il petto e ringraziando gli spettatori, tutti in piedi, poi si è sistemato davanti alla panchina, senza neppure sedersi.