Quasi in mille per il test ammissione Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria

Da sempre è considerata la prova più impegnativa. Quest’anno a Modena per il test d’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi dentaria si sono prenotati in 992 per contendersi i 149 posti complessivamente disponibili per i due corsi, comprensivi dei 10 riservati a stranieri non soggiornanti in Italia, cui andranno aggiunti i 17 riservati ad Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare di Modena, compresouno straniero non soggiornante, e gestiti direttamente dalla Istituzione Militare. Rispetto all’anno scorso le domande sono in crescita del 6%. La prova si svolgerà martedì 3 settembre a Modena. Numerosi coloro che ci riprovano che a Medicina sono più di un quarto. Quasi 140 persone impegnate a garantire la vigilanza e regolarità dello svolgimento della prova.

Le professioni del medico e del dentista continuano ad attrarre un numero sempre maggiore di giovani. E’ quanto emerge dall’affollamento di domande pervenute a Unimoreper il test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, che hanno fatto totalizzare un incremento del +6,0% rispetto all’anno scorso.

Sono 992, infatti, i candidati attesi per questa prova che si terrà a Modena, che costituisce per numerosità la secondapattuglia di candidati più numerosa in Regione dopo Bologna. La prova è unica per i due corsi. Praticamente ci saranno oltre sette candidati per ogni posto disponibile, poiché 16 posti sono riservati ad Allievi dell’Accademia Militare di Modena e 11 a studenti extracomunitari residenti all’estero.