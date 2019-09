Il Sindaco di Bologna in merito all’annuncio del Pontefice sulla creazione dei nuovi cardinali, tra cui l’Arcivescovo Zuppi

Il Sindaco di Bologna in merito all’annuncio del Pontefice sulla creazione dei...

Così il Sindaco di Bologna Virginio Merola appresa la notizia del concistoro durante il quale il Pontefice creerà dieci nuovi cardinali tra cui l’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi: “Una notizia che Bologna accoglie con grande gioia, certi, come cittadini, che il Pontefice abbia riconosciuto in Matteo Zuppi le grandi qualità umane e spirituali che noi, da tre anni, incontriamo quotidianamente in lui, nelle sue parole, nei suoi gesti umani, semplici e sinceri. I più affettuosi auguri al nostro Arcivescovo, figura nobile e sensibile allo spirito di questi tempi complessi, che saprà interpretare al meglio il compito che il Santo Padre gli affida”.