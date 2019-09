uBroker Hockey Scandiano in pista per preparare la nuova stagione

L’uBroker Hockey Scandiano torna al lavoro, la stagione agonistica 2019-2020 è alle porte. Il club rossoblù, che affronta la Serie A1 per il terzo anno consecutivo, si presenta ancora più ambizioso, forte di una campagna acquisti davvero esplosiva che si è conclusa con l’ingaggio di un assoluto top player: lo spagnolo Marc Coy Grau.

Agli ordini del tecnico Roberto Crudeli, i giocatori sono stati convocati per domenica sera – 1° settembre, ore 20 – per la prima seduta di allenamento, in vista di un esordio di campionato previsto per sabato 28 settembre, quando al PalaRegnani sarà ospite una formazione decisamente blasonata, il Breganze.

Sarà una stagione più ambiziosa delle precedenti, come detto, e sicuramente più impegnativa, stante la novità del ripescaggio nella coppa europea WSE (Cers). L’ambiente è carico, le aspettative sono calde; ci sono tutte le premesse per una stagione entusiasmante e sicuramente con ancora più soddisfazioni rispetto al recente passato.

L’obiettivo, dichiarato, è quello – oltre che di fare strada in Europa – di qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia (in programma dal 28 febbraio al 1° marzo 2020 e alla quale si qualificano le prime otto classificate al termine del girone di andata) e di entrare nei playoff giocandosi la chance di approdare alle semifinali.

Questo l’organico al lavoro da domenica 1° settembre: i portieri Mattia Verona e Matteo Vecchi e gli esterni David Ballestero Duran, Marc Coy Grau, Nicolò Busani, Matteo Brusa, Alessandro Franchi, Massimo Tataranni, Sergio Festa e David Gelmà Paz.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Prosegue intanto la campagna abbonamenti per il campionato di Serie A1 2019-2020, con i prezzi – sostanzialmente invariati rispetto alla stagione precedente – che si riferiscono alle tredici partite casalinghe della regular season.

Il prezzo del biglietto per le singole gare sarà di 10 euro (prezzo intero) e di 5 euro (per i minori di 18 anni). Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni. Cento euro è il costo dell’abbonamento a prezzo intero fino al 15 settembre, che diventano 90 euro in caso di sottoscrizione entro il 15 agosto. Stesso meccanismo per la tessera under 18: 55 euro fino al 15 settembre, 45 euro se entro il 15 agosto. E idem l’abbonamento Family (due persone): 160 euro fino al 15 settembre, 150 entro il 15 agosto.

Le tessere sono in vendita presso il T-Bar di Viale Repubblica a Scandiano (circolo tennis), con possibilità di prenotazione telefonando al 335-63.55.090 o scrivendo a hockeyscandiano@libero.it