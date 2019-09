Il tema del Festival​filosofia ​2019 è “Persona”. Per tre giorni le città di Modena, Carpi e Sassuolo, cambiano volto e si preparano a ricevere ospiti e partecipanti da tutto il mondo. Dopo il successo di ​“Processo con giuria” ​ dell’edizione 2018, il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana partecipa anche quest’anno alla manifestazione con un’attività educativa multimediale studiata appositamente per questa circostanza, oltre a fornire, come di consueto, presidio e assistenza sanitaria all’evento.

HOLD THE LINE ​ – Scelte di confine Un’esperienza educativa nei panni di una persona migrante

In questo momento storico caratterizzato da forti crisi umanitarie – che vede il territorio in cui viviamo scenario di molteplici e differenti dinamiche relative ai flussi migratori – il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana propone per l’edizione 2019 di Festival​filosofia “Hold The Line” ​ , un gioco di ruolo educativo online attraverso cui i/le partecipanti potranno “giocare” da alcune postazioni computer, per la durata complessiva di circa 40 minuti. In linea con il tema di questa edizione, il focus di questo roleplay educativo è esattamente la “Persona” al centro, indipendentemente dalle fasi e le situazioni che essa ha attraversato, attraversa o attraverserà nella sua vita.

Tutti i curiosi e gli aspiranti giocatori potranno trovare lo stand di Croce Rossa a Sassuolo, in Via Cesare Battisti (davanti all’Unicredit) il 13-14-15 Settembre nei seguenti orari: Venerdì 13 settembre ore 16.00 – 19.00 – Sabato 14 settembre ore 10.00 – 13.00; 14.00 – 19.00 – Domenica 15 settembre ore 10.00 – 13.00; 14.00 – 19.00

L’​Associazione della Croce Rossa Italiana​ è un’organizzazione di volontariato facente parte del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa il cui obiettivo principale è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza

distinzione di nazionalità, etnia, genere, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace. “Croce Rossa non propone in alcun modo “Hold The Line” con lo scopo di posizionarsi favorevole o contraria rispetto al fenomeno migratorio, ma la sua azione si prefigge di stimolare il pensiero critico, l’apertura mentale e l’inclusione sociale delle persone, senza distinzione alcuna e senza schierarsi, nel rispetto dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari che ne guidano l’azione su territorio nazionale ed internazionale.” Queste le parole del Presidente di CRI Sassuolo, Carlo Alberto Venturelli

Perché partecipare e non perdersi questo evento Attraverso ​“Hold The Line” ​ i/le partecipanti vengono stimolati/e a riflettere su empatia e pensiero critico, non solo come attitudini fondamentali dell’esperienza ludica, ma in quanto competenze sociali portanti, per potersi riconoscere nell’altro e nella sua condizione di vulnerabilità (qualsiasi essa sia) con lo scopo di promuovere una cittadinanza attiva, inclusiva ed accogliente.

Per poter giocare, ​ci si può iscrivere sul posto oppure tramite Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hold-the-line-63552297633

Per ulteriori informazioni:​ ​holdtheline@crisassuolo.it​

FAQ

Devo portare i biglietti stampati all’evento? Puoi stamparli oppure farceli vedere dal tuo telefono. Sarà necessario recarsi presso il desk accoglienza sul luogo dell’evento almeno 10 minuti prima dell’inizio previsto e presentare il biglietto ricevuto al momento della prenotazione.

Ci sono requisiti di partecipazione o di età minima per accedere all’evento? “Hold The Line” è aperto ​a tutti​. E’ consigliato a partire dai ​12 anni, per via dei temi affrontati. I ​minorenni dovranno consegnare una liberatoria per privacy e immagini/video firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, richiedendola all’indirizzo e-mail​holdtheline@crisassuolo.it​. La liberatoria potrà essere inviata precedentemente all’indirizzo e-mail ​holdtheline@crisassuolo.it con oggetto “Liberatoria minorenne Nome e Cognome”, oppure consegnata direttamente al desk accoglienza al momento della registrazione il giorno stesso.