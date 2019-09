Il ​Picchio Rosso “solo per una notte“ ritorna, sabato in Piazza a Formigine

Il ​Picchio Rosso “solo per una notte“ ritorna, sabato in Piazza a...

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, ritorna sabato 7 settembre nell’ambito del 48° Settembre Formiginese, Picchio Rosso Remember “All Stars Djs”, dedicato alla storica discoteca di Formigine, nata nel 1976 e diventata un simbolo in tutta Italia. “T’immagini se ci fosse ancora il Picchio Rosso…” e’ lo slogan di quest’anno.

In “scaletta” la consegna del Picchio Rosso d’oro da parte di Mario Boni il Patron del Picchio Rosso, al Sindaco Maria Costi, ed ad Andrea Mingardi, che nel lontano 1976 inauguro’ il Picchio Rosso. La presentazione “ufficiale del video di t’immagini, il remix del brano di Vasco Rossi che ha fatto il Dj Luca Zanarini (che in queste ore sta raggiungendo le 100.000 visualizzazioni) e Marco Baroni che scaldera’ il pubblico con il suo brano Picchio Rosso, dedicato allo storico locale.

Sul palco a partire dalle 21,00, Antoine ed Alberto Rosselli presenteranno tutti i djs storici di allora in sequenza con djs set di circa 20 minuti che iniziera’ dagli anni 70 fino alla fine degli anni 90, speciale tributo a Freddy Mercury e animazione delle Ragazze del Picchio – Forever Young.

“Sara’ una grande festa della musica, e dello stare insieme con i brani originali di allora e tantissime sorprese” una vera e propria “ hit parade“ dedicata alla musica, agli anni 70/80/90 suonata dai djs storici, ma non solo, un tributo speciale a Freddy Mercury. Poi presentero’ ufficialmente il video del brano t’immagini che ho remixato per Vasco, che speriamo di festeggiare sul palco e una sorpresa speciale da un “amico speciale” , racconta Luca Zanarini, storico dj,

“La festa e’ dedicata a tutti quelli che venivano al Picchio Rosso, che si sono conosciuti e che magari hanno formato una famiglia; allora il divertimento era semplice non c’erano i socials e i cellulari, c’era il “contatto”. i si ritrovava al Picchio, era un appuntamento fisso per tanti, cerano anche i “lenti” – raccontano Fabrizio Zanni e Mauro Marchi – Per una notte la nuova piazza di Formigine sara’ come la pista del Picchio Rosso, cercheremo di rivivere quelle emozioni. Ora il Picchio Rosso non ce’ piu’ ma e’ come se stesse rivivendo una seconda vita attraverso i Remember, i suoi djs “originali” e la gente che con grande affetto ci segue, dopo 40 anni. Un ringraziamento all’amministrazione di Formigine che ci permette di festeggiare lo storico locale”.

I djs storici di allora suoneranno cd e i vinili degli archivi storici del Picchio e saranno sul palco dalle 21,00: Luca Zanarini, Antoine, Paolino Pelloni, Fabrizio Zanni, Stefano Facchini, Alberto Rosselli, Herbie, Robby Ruini, Andrea Sarti, Corradino, Lauro Valentini, Massimo Gavioli, Simona Giacobazzi (la quota rosa).

La serata, con il patrocinio del Comune di Formigine, ad ingresso gratuito, inizierà alle 21,00 precise e sara’ presentata da Antoine e da Alberto Rosselli.