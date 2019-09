La Municipale di Modena soccorre anziana nella sua abitazione grazie ad una segnalazione del suo dentista

Una signora di 82 anni è stata soccorsa in casa sua e portata all’ospedale di Baggiovara, dove non è in pericolo di vita, grazie alla chiamata alla Municipale del suo dentista, e alla tempestività di Pm, 118 e Vigili del fuoco.

È successo questa mattina in centro storico a Modena. Alle 11.30 circa un dentista ha chiamato il Comando della Municipale, dicendosi preoccupato per una sua anziana paziente, che sapeva vivere sola, e che non si era presentata a un appuntamento per una visita.

Gli operatori della Pm sono andati immediatamente all’indirizzo della donna, che non rispondeva però al suono del campanello.

In pochi minuti, saputo dai vicini che non la vedevano da sabato e avendo appreso dalla chiesa di Sant’Eufemia, dove l’anziana si recava quotidianamente per la messa, che non era stata vista in mattinata, gli agenti hanno subito richiesto all’autorità giudiziaria competente il permesso di accedere all’appartamento, immediatamente concesso dal Pubblico ministero di turno.

Già allertati in precedenza, sono quindi intervenuti i Vigili del fuoco che hanno sfondato la porta dell’abitazione, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso la signora, che giaceva tremante, riversa a terra sul pavimento.

Trasportata d’urgenza con l’ambulanza all’ospedale civile Sant’Agostino – Estense di Baggiovara, la donna è stata ricoverata e giudicata non in pericolo di vita.