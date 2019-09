Chiusa per lavori la Sp 87 Fogliano-Borzano

La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, martedì 4 settembre, inizieranno lavori di ripristino della pavimentazione stradale su vari tratti della Sp 87 Fogliano-Cittadella che collega la provinciale per Scandiano a Borzano di Albinea. Vista l’entità dei lavori, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18 la Sp 87 sarà chiusa al transito – ad eccezione dei residenti – ed il traffico sarà deviato sui seguenti percorsi alternativi: i veicoli provenienti da Fogliano e diretti a Borzano saranno indirizzati su via Montanara e su via Campanini, mentre quelli diretti da Borzano verso Fogliano saranno deviati su via San Giacomo e su via Campanini.

Sempre da domani, martedì, sensi unici alternati regolati da movieri e limite di velocità a 30 km/h, per i tratti interessati dalle lavorazioni, sulla Sp 45 Fabbrico-Bettolino. Anche in questo caso i provvedimenti saranno in vigore tutti i giorni dalle 8,30 alle ore 18 fino al termine dei lavori.