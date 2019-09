Non ce l’ha fatta la piccola di 4 anni coinvolta con la madre e la sorella nel grave incidente stradale di Medicina. Ieri sera verso le 21.30 la piccola era in auto con la mamma 32enne e la sorella 14enne, quando la vettura, mentre percorreva via San Vitale Ovest, per cause in corso di accertamento è uscita di strada schiantandosi contro il muretto. La piccola, apparsa subito in condizioni gravissime, è morta questa mattina al Maggiore di Bologna dove restano ricoverate la madre e la sorella.