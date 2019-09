Sindaco e Giunta di Mirandola al taglio del nastro di due nuovi mezzi per i volontari

Alla cerimonia d’inaugurazione della Festa del Volontariato di Mirandola, che si è tenuta in Piazza Costituente domenica 1 settembre, erano presenti il Sindaco di Mirandola Alberto Greco, il Vicesindaco Letizia Budri e gli assessori Antonella Canossa e Marina Marchi. Ospite alla cerimonia anche il Deputato Guglielmo Golinelli. Dopo il discorso di ringraziamento che il Sindaco ha rivolto ai volontari mirandolesi, si è tenuta l’inaugurazione di due nuovi mezzi, donati alla Croce Blu di Mirandola: un’ambulanza ed una roulotte.

L’ambulanza è stata regalata alla Croce Blu grazie ad un’importante donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e sostituirà il mezzo utilizzato per i servizi di emergenza urgenza del 118. L’acquisto del nuovo automezzo si è reso necessario a causa dell’obsolescenza della vecchia ambulanza, che stando alle normative vigenti non era in possesso dei requisiti richiesti per la circolazione.

La roulotte è stata donata dal volontario della Croce Blu Fabio Busi e sarà impiegata per operazioni di Protezione Civile.

I nuovi veicoli sono stati inaugurati dal Vicesindaco Letizia Budri e dalla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Giorgia Butturi.

In seguito i rappresentanti dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, insieme al Presidente della Consulta del Volontariato di Mirandola Fabio Degiuli, si sono recati in visita agli stand delle associazioni presenti in centro in occasione della festa. A seguire il Vicesindaco Letizia Budri, in qualità di volontaria de “La Nostra Mirandola Onlus”, ha partecipato alla visita guidata del centro storico organizzata dall’associazione, durante la quale ha aggiornato i partecipanti sui principali interventi di recupero degli edifici pubblici.

In mattinata Alberto Greco e Letizia Budri avevano preso parte anche alla Messa celebrata dal Parroco Don Flavio Segalina presso la chiesa di Santa Maria Maddalena.