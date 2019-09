Bologna: Istruttoria pubblica sul disagio abitativo, fino al 9 settembre le domande di partecipazione

La Presidenza del Consiglio comunale ha pubblicato a luglio l’avviso di convocazione dell’Istruttoria pubblica sul disagio abitativo, richiesta da 2235 cittadini, così come previsto dall’articolo 12 dello Statuto comunale. L’obiettivo principale dell’istruttoria è promuovere, attraverso un dibattito pubblico l’elaborazione di proposte innovative per:

arricchire la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale,

contribuire alla formazione del Bilancio di previsione, anche in relazione alla regolamentazione degli affitti turistici,

partecipare alla stesura di un piano complessivo dell’abitare.

All’Istruttoria pubblica possono partecipare le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di interesse a carattere non individuale. La richiesta di partecipazione deve pervenire, entro e non oltre il 9 settembre, utilizzando il modulo predisposto che dovrà essere inviato o per via telematica: PEC protocollogenerale@pec.comune.bologna.it o per via cartacea al Protocollo Generale del Comune di Bologna secondo le modalità e gli orari indicati nell’Avviso.

La prima seduta dell’istruttoria pubblica è convocata venerdì 20 settembre, dalle 15 alle 19, nella sala del Consiglio comunale di Bologna di Palazzo d’Accursio, in piazza Maggiore 6. In base al numero degli iscritti, una seconda seduta sarà convocata sabato 21 settembre, dalle 9 alle 19.

Per informazioni è possibile scrivere a: IstruttoriaPubblica@comune.bologna.it