Proseguono i controlli della Polizia in via Turri

Continuano i controlli straordinari della Squadra Volante in collaborazione con il Posto di Polizia di via Turri e la Polizia Locale di Reggio Emilia in zona stazione. Nel pomeriggio di ieri, 3 settembre 2019, nel corso di tali controlli mirati in Piazzale Europa, è stato trovato un cittadino straniero, R.M., nato in Marocco, classe 1969, in Italia senza fissa dimora, che stava bevendo vino. Il soggetto è stato portato in Questura per procedere ad accertamenti e veniva denunciato in stato di libertà per art. 10 bis dlgs 286/98. La Polizia Locale di Reggio Emilia ha emesso sanzione amministrativa per ordinanza anti alcool.