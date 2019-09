Serata per Marco Pantani, venerdì in piazza XX Settembre a Modena

È una celebrazione di Marco Pantani e della “mitica doppietta” della vittoria nello stesso anno, era il 1998, al Giro d’Italia e al Tour de France, la serata in programma venerdì 6 settembre in piazza XX Settembre, aperta a ingresso libero a tutti gli appassionati di ciclismo e ai cittadini.

“Ciao Marco”, questo il titolo della serata promossa da Pregnolato eventi con il patrocinio del Comune di Modena, inizierà alle 19.30: i video delle imprese del campione di Cesena si alterneranno a racconti e testimonianze insieme ai genitori di Pantani, Paolo e Tonina, e gli ex compagni di squadra, che saranno presenti all’incontro. In programma anche la performance teatrale “Viva la bicicletta”, di Stefania Mazzotti.

Per chi avrà fame, sarà possibile gustare un piatto di tortellini, ovviamente in “rosa”, accompagnati da una birra, mentre gli appassionati potranno acquistare una maglietta dedicata a Pantani (sia per la cena che per la maglietta, entrambe a pagamento, è possibile prenotarsi telefonando al numero 335 394196).

In caso di maltempo, l’appuntamento sarà spostato a una data da definirsi.