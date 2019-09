Al via Volontassociate 2019: 15^ festa dell’associazionismo e del volontariato

Dopo l’anticipazione estiva a Zola Predosa, gli appuntamenti della quindicesima edizione di Volontassociate, la tradizionale festa dell’associazionismo e del volontariato bolognese, riprendono in settembre, ottobre e novembre nei comuni dei distretti di San Lazzaro, Reno Lavino Samoggia e Pianura Est.

I parchi, le piazze e le vie dei comuni del territorio metropolitano diventeranno luogo di incontro tra comunità locale e non profit con stand informativi, laboratori, mostre, performance artistiche e sportive, spettacoli, giochi per far conoscere a grandi e piccoli il mondo dell’associazionismo. L’obiettivo è dare risalto alle tante associazioni del terzo settore del territorio metropolitano e creare una sinergia tra le realtà presenti, in un’ottica di condivisione degli obiettivi, promozione del volontariato e della sua funzione nella comunità.

Si parte sabato 7 e domenica 8 settembre a Pianoro (centro cittadino Pianoro Nuovo), domenica 8 a Castello d’Argile (parco Giovannini – Via Europa Unita) e a Valsamoggia (piazza Garibaldi | Bazzano). Si prosegue sabato 28 settembre a Zola Predosa con un seminario nella sala Arengo del Municipio su temi di interesse trasversale alle associazioni.

In ottobre appuntamento sabato 5 e domenica 6 a Ozzano dell’Emilia (piazza Allende), domenica 6 a Bentivoglio (piazza Pizzardi) e domenica 27 a Medicina (piazza Garibaldi).

Ultimi appuntamenti sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 novembre a Casalecchio di Reno (piazza del Popolo).

La manifestazione è promossa da Città metropolitana di Bologna, VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato di Bologna, Comuni dei Distretti di Reno Lavino Samoggia, Pianura Est, San Lazzaro, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato della città metropolitana di Bologna.

Da una recente ricerca del Servizio studi e statistica della Città metropolitana di Bologna emerge una forte partecipazione sociale nel nostro territorio. A livello metropolitano quasi un terzo dei cittadini contattati (30%) si dedica infatti ad esperienze di volontariato sociale nelle sue diverse forme. Dato in crescita rispetto al 2018 (26,8%).

Tra gli intervistati prevale chi ha svolto attività gratuita (20,3%), seguito da chi ha partecipato a riunioni (11,5%) e da chi ha fatto donazioni (8,1%).

Anche il confronto con l’indicatore di partecipazione sociale rilevato dal BES 2018 sottolinea i buoni risultati dei cittadini metropolitani bolognesi i quali sopravanzano i livelli medi regionali (27%) e nazionali (24%).