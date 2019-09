Be Style, l’evento all’insegna di moda e sport: 7 e 8 settembre al Parco ca’ Bura a Bologna

Due giornate all’insegna dello sport e della moda per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’inclusione sociale al di là di stereotipi e pregiudizi. È Be Style, l’evento in programma il 7 e 8 settembre al parco Ca’ Bura e che fa parte del cartellone di Bologna Estate 2019, promosso e coordinato da Comune e Città metropolitana di Bologna-Destinazione turistica. Una quarantina gli espositori presenti e numerose le attività previste, tra sfilate di moda etica, tornei di basket e green volley, lezioni di yoga, pilates, zumba, fit box, krav maga, attività ludiche per i più piccoli, aperitivi solidali e una lotteria a premi.

A curare l’intera organizzazione l’azienda Kreizy una realtà giovane, creativa e intraprendente (Premio Barresi della Città metropolitana ed. 2016) fondata a Castel Maggiore da Riccardo Dall’Aglio e Matilde Gabusi, specializzata nel settore tessile e dell’abbigliamento personalizzato. Un brand Made in Italy che riesce a soddisfare le esigenze dei clienti che desiderano rendere i loro capi unici, inconfondibili e inimitabili.

Kreizy nell’organizzazione dell’evento si è avvalsa della collaborazione della onlus Mondo Donna fondata nel 1995 a Bologna per aiutare e accompagnare verso l’indipendenza persone in difficoltà, in particolare donne (madri sole, donne vittime di violenza domestica, tratta e sfruttamento sessuale). Tra i progetti di inclusione sociale di Mondo Donna c’è la sartoria solidale Social Chic, realtà che impiega nel proprio laboratorio donne e uomini, nativi e migranti, provenienti da fasce deboli della popolazione che, possedendo competenze sartoriali professionali, hanno trovato nel progetto un’occasione di riscatto sociale.

E proprio dalla collaborazione tra Kreizy e Social Chic (progetto seguito e in parte finanziato nel corso dell’iter di costituzione da Insieme per il Lavoro) è nata una collezione di abiti e accessori frutto di una rivisitazione in chiave quotidiana di abbigliamento tecnico-sportivo, che verrà presentata in anteprima durante l’evento, durante le sfilate in programma sabato e domenica alle 18.30. Per ciascuno degli sport presenti alla manifestazione saranno mostrati i relativi outfit e i capi della sfilata potranno essere acquistati o ordinati al momento.

Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche “Il Regaz di Bolo”, realtà di promozione e valorizzazione territoriale di Bologna a partire dalla rivalutazione dello slang tipico usato in città.

Durante l’evento Be Style sarà allestito uno stand dedicato a “Progetti d’Impresa” e a “Insieme per il Lavoro”, che nella giornata di sabato illustreranno tutti gli strumenti e le opportunità messi in campo per guidare e sostenere gli aspiranti imprenditori sul territorio bolognese.

Verrà inoltre presentata l’ottava edizione del bando Incredibol!, coordinato dal Comune di Bologna in collaborazione con un’ampia rete di partner pubblici e privati e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che sostiene lo sviluppo delle professioni e le imprese culturali e creative nascenti, offrendo contributi in denaro per un totale di 150mila euro. Potranno essere candidati, a partire dal 3 settembre, progetti d’impresa di associazioni, neo-imprese, studi associati e professionisti del settore culturale e creativo provenienti da tutto il territorio regionale. Per partecipare al bando c’è tempo fino al 24 settembre.