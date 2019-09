Fiaccolata di solidarietà sabato a Bologna per tutti i bambini strappati ingiustamente alle proprie famiglie

Sabato 7 settembre a Bologna si terrà una fiaccolata di solidarietà per tutti i bambini strappati ingiustamente alle proprie famiglie. Ritrovo alle ore 19.30 in piazza XX Settembre.

Alle ore 20.00 circa, partenza del corteo con percorso sulla via Dell’Indipendenza e arrivo in Piazza Nettuno dove si terrà il presidio con i vari interventi. Da Piazza Nettuno, una piccola delegazione si dirigerà verso il Tribunale dei Minori di Bologna percorrendo la via Ugo Bassi e di seguito la via Del Pratello, per depositare davanti al relativo portone d’ingresso, le scarpette o gli abitini bianchi.

Consigliabile munirsi di candela o fiaccola e indossare una maglietta o cappello bianchi. Ben accetti anche palloncini bianchi. Manifestazione NON POLITICA, NO SIMBOLI, LOGHI O BANDIERE ma solo (per chi desidera) un cartello in cui esporre un proprio pensiero, senza linguaggi volgari o frasi diffamatorie o partitiche.

Possibilità di porre come gesto simbolico, scarpette bianche o abitini, anche davanti all’ingresso del Comune di Bologna, che si trova proprio a fianco della posizione in cui avverrà il presidio.

Info: https://www.facebook.com/events/2152770371689354/?ti=cl

In collaborazione con: Associazioni Ader Salute e Libertà, Renovatio21, Cittadini e Famiglie