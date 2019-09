Maranello: aprono le ciclostazioni per turisti, studenti e cittadini

Lunedì 9 settembre aprono le Ciclostazioni di Maranello: al Terminal Bus e al Parco dei Piloti l’amministrazione comunale ha infatti realizzato due “bike station” per cittadini, studenti e turisti, con portabiciclette, colonnine di ricarica per biciclette elettriche e una colonnina attrezzata per la piccola manutenzione. Un nuovo servizio per incentivare la mobilità sostenibile sul territorio, rivolto a chi sceglie di muoversi in bicicletta utilizzando le piste ciclabili disponibili. Si tratta di due depositi per biciclette coperti e chiusi, realizzati con una struttura metallica leggera, attrezzati con portabiciclette, colonnine di ricarica per biciclette elettriche e colonnina attrezzata per la piccola manutenzione.

La ciclostazione presso il Terminal Bus si trova in Via Alboreto nei pressi dell’autostazione del Trasporto Pubblico Locale, quella del Parco dei Piloti è in Via Dino Ferrari, nei pressi del Museo Ferrari. Ognuna delle due strutture è dotata di 3 portabiciclette per un totale di 18 posteggi ciascuna, una colonnina attrezzata per la manutenzione ordinaria con 2 prese di corrente, prese di corrente per il servizio di ricarica delle biciclette elettriche. Le ciclostazioni (bike station) sono chiuse con porta dotate di serratura elettronica la cui apertura avviene tramite una chiavetta magnetica. Per accedere all’interno e? necessario essere in possesso della chiavetta magnetica che si può richiedere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune in Piazza Libertà 33. Le chiavette sono programmate per essere uniche e associate ad un solo utente e possono aprire entrambe le ciclostazioni. Il costo per l’acquisto della chiavetta è di 10 euro, per gli studenti fino a 25 anni 5 euro. L’accesso alle ciclostazioni e? consentito tutti i giorni dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24. Non e? consentito lasciare nel deposito una bicicletta per oltre 30 giorni consecutivi senza mai utilizzarla. Le modalità di accesso ed utilizzo delle ciclostazioni sono regolate dalle apposite linee guida, disponibili sul sito del Comune di Maranello e all’URP.