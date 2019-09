Sul R49-Raccordo Complanare di Piacenza sud: chiusa per due notti l’entrata della stazione di Piacenza sud

Sul R49-Raccordo Complanare di Piacenza sud, per programmati lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di domenica 8 e lunedì 9 settembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Piacenza sud, verso Milano e in direzione di Bologna, con orario dalle 22:00-6:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per le autovetture: percorrere la SP10 e la SS9 Via Emilia ed entrare sulla A1 Milano-Napoli alla stazione autostradale di Basso Lodigiano, al km 49+800;

-per i mezzi pesanti: percorrere la Tangenziale di Piacenza in direzione autostrade, immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia ed entrare sulla A1 Milano-Napoli.