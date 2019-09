Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 7 settembre

Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino sul settore centro-orientale con precipitazioni che nelle primissime ore del giorno potranno risultare anche di forte intensità sul settore più orientale della regione. Al pomeriggio tendenza ad ampie schiarite a partire dal settore occidentale in estensione al resto del territorio regionale, salvo qualche temporaneo addensamento lungo i rilievi occidentali con isolati rovesci. Temperature: minime senza grosse variazioni di rilievo comprese tra 16 e 18 gradi, massime in lieve aumento con valori compresi tra 23 e 25 gradi. Venti: al mattino deboli in prevalenza occidentali con rinforzi su mare e costa. Nel corso del pomeriggio tendenza a ruotare da sud-ovest e a divenire di debole intensità. Mare: inizialmente mosso o molto mosso con moto ondoso in attenuazione sino a divenire poco mosso.

(Arpae)