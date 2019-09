Sequestrati tre chili di funghi

La Polizia provinciale ha sequestrato quasi 3 chili di funghi nel corso di un controllo effettuato questa mattina tra Fanano e Sestola per verificare il rispetto della normativa regionale 6/1996 che ne disciplina le modalità di raccolta.

All’uomo è stata comminata una sanzione amministrativa a causa della raccolta in un giorno non consentito. I funghi sequestrati saranno donati in beneficenza.

La normativa regionale prescrive, tra le altre cose, l’obbligo del tesserino giornaliero o stagionale, i giorni di raccolta, ovvero il divieto per i non residenti di raccogliere al lunedì, martedì e venerdì, nonché l’attrezzatura da usare durante tutte le fasi, come ad esempio il cesto per il trasporto dei funghi, necessario per consentire alle spore di disperdersi nell’ambiente.