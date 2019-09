Percosse alla moglie, denunciato a Finale Emilia

I carabinieri della stazione di Finale Emiliano hanno denunciato in stato di libertà un cittadino dell’Est Europa, reo di aver percosso il 30 agosto a Finale Emilia la propria coniuge da cui era in fase di separazione giudiziale. Lo stesso aveva già compiuto atti del genere nel periodo precedente, quindi è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. E’ stato inoltre denunciato per aver sottotratto dalla casa familiare mobili ed elettrodomestici, contro la disposizione del giudice che ne aveva disposto la separazione giudiziale.