Generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. In serata aumento della nuvolosità alta e stratificata. Temperature: minime stazionarie o in lieve flessione con valori compresi tra 12 e 16 gradi; massime quasi stazionarie comprese tra 23 e 26 gradi. Venti: deboli variabili. Mare: inizialmente mosso con moto ondoso in rapida attenuazione.

(Arpae)