Quattro giovani denunciati a Mirandola dai carabinieri

I carabinieri di Mirandola hanno denunciato in stato di libertà due ragazzi minorenni della zona che il 30 agosto si erano impossessati di una bicicletta (foto) presso il parcheggio di Unieuro di via Agnini. A loro i militari sono arrivati visionando le immagini del sistema di videosorveglianza cittadina oltre che all’individuazione fotografica da parte di alcuni testimoni.

Sempre i carabinieri della Stazione di Mirandola hanno denunciato due cittadini nordafricani appena maggiorenni. Il 1 settembre, su segnalazione di un cittadino, la pattuglia era intervenuta in via Tucci dov’era in atto un tentato furto su di un’autovettura ad opera di due individui. I due ragazzi erano riusciti a fuggire ma, grazie ai testimoni e al sistema di videosorveglianza, è stato possibile individuarli e quindi denunciarli.