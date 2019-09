A Pavullo arriva la BiblioFANTASIA. Libri illeggibili, libri per tutti. Omaggio all’artista Bruno Munari

“BiblioFANTASIA” nasce da un progetto di coworking tra la Biblioteca Comunale e la Fabbrica delle ARTI di Pavullo nel Frignano. E’ una raccolta di libri non libri che raccontano emozioni, sensazioni non attraverso le parole ma attraverso giochi visivi di forme, colori e materiali. La BiblioFANTASIA è un omaggio al grande maestro del design italiano Bruno Munari, uno dei massimi protagonisti dell’arte e della grafica del XX secolo. Era il 1949 quando Munari progettò, per la prima volta una serie di “libri illeggibili”, opere che definitivamente rinunciano alla comunicazione testuale a favore della sola funzione estetica, come in una composizione musicale, con timbri sempre diversi nell’alternarsi delle pagine.

I libri illeggibili della BiblioFANTASIA sono libro-forma, libri-gioco, libri-multisensoriali nati dagli scarti, dall’assemblaggio di sfridi di carta, tessuti, filati, plastica, sughero e tanti altri materiali.

Il progetto e la mostra, presentati in concomitanza dei festeggiamenti dei Venti anni di Nati per Leggere, intendono valorizzare e promuovere la lettura, come diritto per tutti.

I libri, realizzati da Claudia Chiodi, Elisabetta Codega e Simona Negrini sono esposti temporaneamente, e su richiesta consultabili, dal 3 settembre al 30 settembre 2019 presso la Biblioteca Comunale; e presso la Fabbrica delle Arti, Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale, con un allestimento permanente anch’esso realizzato con materiali di scarto, secondo il concept della Fabbrica.

Seguiranno, dopo la mostra, laboratori a tema dedicati alla realizzazione della carta, all’arte di piegare la carta e workshop per docenti e operatori del settore ed artisti.

La BiblioFANTASIA è visitabile nei giorni e orari di apertura della Biblioteca Comunale e Fabbrica delle Arti.

Palazzo Ducale- Via Giardini 3, Pavullo nel Frignano (MO)

Orari Biblioteca Comunale

Orario estivo sino a sabato 14 settembre

Lunedì chiuso, da martedì a sabato ore 9-13, martedì e giovedì 15-19

Orario invernale da lunedì 16 settembre

Da lunedì a venerdì ore 14.30-19, sabato ore 9-13

Tel. 0536 21213

biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Orari Fabbrica delle ARTI

Tutti i martedì ore 9-13 / 15-18

tel. 0536 29026 / 338 4777566

cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Per Informazioni: www.coomune.pavullo-nel-frignano.mo.it