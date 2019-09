Borse di studio e libri di testo, bando e contributi nel Comune di Maranello

Anche per il nuovo anno scolastico è possibile richiedere le borse di studio del Comune di Maranello e i contributi per i libri di testo. Il bando per l’attribuzione delle borse di studio è rivolto per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti a Maranello, prevede un contributo massimo di 400 euro, la scadenza per la presentazione delle domande è il 18 ottobre alle ore 12.

Possono presentare domanda gli studenti che hanno frequentato e completato, nell’anno scolastico 2018/2019, le classi dalla prima alla quinta delle scuole secondarie di secondo grado (statali o private paritarie legalmente riconosciute, compresi i corsi serali, esclusi i corsi di recupero) che risultano essere iscritti, per l’anno scolastico 2019/2020 a scuole secondarie di secondo grado o che, avendo terminato le scuole secondarie, stanno proseguendo gli studi (percorsi universitari, corsi post-diploma), residenti nel Comune di Maranello, con una media di almeno 7/10, senza debiti formativi, senza conteggiare le materie religione, educazione fisica, condotta e materie alternative), con un indicatore ISEE 2019 non superiore a 25.000 euro.

La Regione Emilia-Romagna prevede anche per gli studenti di Maranello l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado: le domande si possono presentare dal 16 settembre al 31 ottobre. Possono beneficiare del contributo gli studenti le cui famiglie dimostrino un valore ISEE 2019 tra le 2 fasce da 0 a 10.632,94 euro e da 10.632,95 a 15.748,78 euro. Informazioni sul sito del Comune di Maranello e presso il Servizio Istruzione, Via Vittorio Veneto 9, aperto al pubblico lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.30/13.00, giovedì 8,30/13.30-14.30/18.30.