Cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia

Questa mattina il Colonnello Roberto Piccinini, a seguito di una cerimonia che ha avuto luogo presso la caserma “Borghi” di via Mazzini, ha formalmente lasciato l’incarico di Comandante Provinciale di Reggio Emilia al parigrado Edoardo Moro.

Il Col. Roberto Piccinini, nel corso della cerimonia, ha rivolto il proprio saluto e la sua gratitudine a tutti i Finanzieri in servizio in provincia di Reggio Emilia, ripercorrendo i tre anni in cui ha rivestito l’incarico di Comandante Provinciale ed evidenziando i successi operativi dei Reparti del Corpo, principalmente nei settori del contrasto alle frodi fiscali, al riciclaggio, alle infiltrazioni della criminalità organizzata, ai reati contro la pubblica amministrazione, nonché alla contraffazione e commercio abusivo, ma anche alle tante attività di servizio svolte a fini di prevenzione in collaborazione con le altre Forze di Polizia.

Il Col. Piccinini è destinato al Comando Tutela Economia e Finanza di Roma, dove ricoprirà l’incarico di Capo di Stato Maggiore.

Il nuovo Comandante Provinciale di Reggio Emilia è il Colonnello Edoardo Moro, 46 anni, di origini pugliesi, sposato con due figli, il quale nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di comando in Lombardia, Puglia e Lazio, svolgendo attività di docenza presso l’Accademia del Corpo dove ha comandato un corso di Ufficiali Allievi.

Proviene da Milano dove ha retto, per quattro anni, nel grado di Colonnello il Comando del Gruppo, occupandosi di inchieste per riciclaggio, frode fiscale, contrabbando e corruzione internazionale.

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria e ha conseguito il master in Diritto Tributario dell’Impresa presso Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Nel corso della cerimonia il Col. Moro ha ringraziato la Guardia di Finanza per la fiducia riposta nella sua persona quale Ufficiale destinato ad assolvere alle delicate funzioni di Comandante Provinciale di Reggio Emilia, assicurando il massimo impegno nell’espletamento dell’incarico.