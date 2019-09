Gli “Amici per la Vita” festeggiano a pranzo il 15 settembre a Villa Verganti

Si terrà domenica 15 settembre il pranzo annuale dell’associazione “Amici per la Vita”, presso Villa Verganti in via Sant’Antonio 19 a Formigine, a partire dalle ore 13.00. Con catering a cura dello chef Gabriella Costi del ristorante “Al Ciocco”. Il momento conviviale “Pranzo fra Amici” – evento patrocinato dal Comune di Formigine – raccoglierà finanziamenti per l’associazione, oltre ad essere un momento di incontro e confronto fra volontari, familiari e amici. Informazioni e prenotazioni al 348.8371904. Nell’occasione come ogni anno sarà rendicontata ai presenti l’attività svolta durante l’anno appena trascorso.

Gli Amici per la Vita, la cui sede sociale si trova in centro a Formigine all’interno del complesso di Villa Benvenuti, si costituiscono formalmente come onlus a partire dal 1997, dalla riflessione sul diritto del malato a morire dignitosamente e sulla possibilità di restituire tempi e spazi di vita ai familiari e alle persone che lo circondano. L’associazione, che oggi conta circa 150 soci, svolge la propria attività garantendo nel distretto assistenza medica, psicologica e fisioterapica a malati terminali ed ai loro parenti, assistenza sociale rivolta a famiglie in difficoltà, sostegno ed assistenza a persone colpite da patologie particolarmente critiche quali distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica e malattie neuromuscolari. Per poter offrire questo tipo di supporto l’associazione si avvale di equipe medica/psicologica in grado di garantire al malato ed alle persone che lo circondano la giusta assistenza. Nell’ultimo anno hanno ricevuto assistenza e supporto continuativo circa 40 famiglie.