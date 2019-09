Auto a fuoco in via Romano a Formigine

I vigili del fuoco sono intervenuti stasera poco dopo le 20 in via Romano a Formigine per spegnere le fiamme divampate su un’auto. A bordo del mezzo al momento dell’incendio una famiglia (padre, madre e due figli) uscita incolume. Secondo una prima valutazione l’incendio è da imputare a probabili cause accidentali.