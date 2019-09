Il Carabiniere gli compra i pannolini per il figlio, il ladro ringrazia

Arrestato ieri mattina dopo l’ennesimo furto, stamane nell’udienza di convalida ha ringraziato il comandante della stazione dei carabinieri di Spilamberto che, venendo a sapere che il ladro non aveva soldi per i pannolini del figlio, glieli ha comprati di tasca sua. E’ successo a Modena, dove il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’italiano di 24 anni, conosciuto come ‘il ladro dei tombini di Modena’, arrestato poco dopo il furto di un centinaio di euro in monete, mediante la forzatura della cassa automatica di una Lavanderia self-service a Spilamberto.