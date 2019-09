Ad Albinea il Pedibus passa da tre a cinque giorni

Grandi novità in arrivo con la nuova stagione del “Pedibus” ad Albinea: per il nuovo anno scolastico infatti il servizio infatti sarà attivo da lunedì a venerdì, con un percorso unico di andata e ritorno per la scuola primaria Renzo Pezzani. Si tratta quindi di un aumento di due giorni visto che l’anno precedente le giornate di attività erano tre. Il servizio prevede l’accompagnamento degli alunni a scuola a piedi; pratica di cui beneficiano sia la salute dei bambini che l’ambiente. Il Pedibus ripartirà ufficialmente lunedì 7 ottobre, proseguirà fino a venerdì 20 dicembre, per poi riprendere martedì 7 gennaio, fino alla fine dell’anno scolastico.

Possono iscriversi, entro sabato 28 settembre, sia gli alunni della scuola primaria Renzo Pezzani, che i genitori o i nonni. I primi dovranno farsi trovare alle fermate prestabilite lungo il percorso appositamente studiato e avranno a disposizione, gratuitamente, un carrello su cui appoggiare lo zaino e una pettorina ad alta visibilità. I secondi invece potranno rendersi disponibili come “autisti ecologici” almeno una volta la settimana.

La corsa straordinaria, per far conoscere percorso e modalità di partecipazione, avrà luogo venerdì 20 settembre e si svolgerà anche in caso di pioggia. Il ritrovo è fissato per le 7,40. I genitori potranno accompagnare i bambini che vogliono provare il Pedibus al punto di ritrovo prestabilito, dove saranno accolti dai volontari o decidere di percorrere in compagnia dei figli il tragitto sino alla scuola. Si precisa che sarà garantito, per la giornata, il normale servizio di trasporto scolastico. Gli alunni che normalmente si recano a scuola con l’autobus, se vorranno partecipare all’iniziativa, dovranno farsi accompagnare dai genitori al punto di ritrovo. Essendo una corsa straordinaria di solo andata, il ritiro dei bambini, all’uscita da scuola, non subirà modifiche.

Per partecipare al servizio, realizzato in collaborazione con Auser e Amici del Cea, conoscere i tragitti e il regolamento, è possibile recarsi all’Ufficio Scuola del comune oppure consultare l’apposita area dedicata sul sito del Comune di Albinea.