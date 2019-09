Bellezze in Bicicletta, domenica 29 settembre la terza edizione dell’evento cicloturistico nel distretto

Bellezze in Bicicletta, domenica 29 settembre la terza edizione dell’evento cicloturistico nel...

Ritorna “Bellezze in Bicicletta”, il tour sulle due ruote alla scoperta delle eccellenze dei territori di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo. Scoprire (o riscoprire) il territorio, valorizzarne i siti culturali, storici e artistici, educare alla mobilità dolce, anche in chiave turistica: con questi obiettivi nasce il progetto “BIB – Bellezze in Bicicletta”, organizzato dai Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo, nella cornice del Sistema Turistico Intercomunale di cui Maranello è capofila.

La terza edizione è in programma domenica 29 settembre. L’iscrizione si effettua esclusivamente on-line sul sito maranello.it, l’itinerario della biciclettata è alla portata di tutti – la manifestazione è quindi particolarmente adatta alle famiglie – e tocca i quattro Comuni, con due tappe per ciascuno.

Cicloturismo è viaggiare in bicicletta, con ritmi lenti e seguendo facili percorsi: è turismo slow, che ricerca una dimensione più vicina all’ambiente dove sia possibile rallentare il tempo e ridurre lo spazio da esplorare scoprendo luoghi spesso sottratti all’osservazione.

Da questi obiettivi l’idea di proporre la conoscenza delle eccellenze del Distretto Ceramico, tra storia, cultura, arte e ambiente, con un ciclo-itinerario che potrà partire da ognuno dei quattro comuni. A Fiorano Modenese è prevista la tappa al castello di Spezzano di origine medioevale, sede dell’acetaia comunale e del museo della ceramica, e al nuovo centro culturale polifunzionale “BLA”, che comprende ludoteca, biblioteca e archivio storico. A Sassuolo l’itinerario prevede visite alla Peschiera Ducale, piazzale Della Rosa e punto di ristoro nella corte di Villa Giacobazzi. A Formigine sono previste le soste presso il Castello medioevale e presso Villa Gandini, splendido esempio di neoclassico modenese, ora sede della biblioteca comunale. A Maranello, il percorso tocca la biblioteca Mabic, progettata dallo studio Arata Isozaki & Andrea Maffei, di grande interesse e originalità dal punto di vista architettonico. Tra i benefit per chi partecipa il voucher per l’ingresso al Museo Ferrari (la visita è successiva all’evento).

E’ possibile partire da uno dei quattro comuni con tappe e gruppi alle 9:30, alle 10:00 e alle 10:30.

(Immagini riferite a passate edizioni)