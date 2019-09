“Funk in piazza” a Vergato venerdì 13 settembre

Si terrà venerdì 13 settembre 2019 a Vergato la manifestazione musicale “Funk in piazza”. La serata è patrocinata dall’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese e dal Comune di Vergato, accomunati dalla volontà di sostenere gli artisti locali dando loro l’opportunità di esibirsi in una piazza centralissima come appunto piazza Capitani della Montagna a Vergato.

Si esibiranno Enrico Covili con la sua Enricover Band, formazione locale ricostituitasi dopo diversi anni guidata appunto dal musicista Enrico Covili, che si è fatto conoscere vincendo diversi festival locali in giro per l’Italia e partecipando alla trasmissione televisiva Buona Domenica.

A seguire altro concerto dal vivo con i Gedrizz & Perfect Funky trio: trio musicale di matrice funky, fondato da Gedrizz (Gogi Salvi, basso e voce) e Berna Perfect (batteria) cui in seguito si è aggiunto Vincenzo Santoro (sassofono). Il loro è un funk minimale ma potente, con una scaletta fatta di cover e inediti.