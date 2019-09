L’astronauta Umberto Guidoni giovedì 12 settembre alla 50ª Festa dell’Uva

Dopo la cena inaugurale di mercoledì 11 settembre, entra nel vivo la cinquantesima edizione della Festa dell’Uva di Castellarano che fino a domenica sera riempirà di eventi, incontri e tantissime attività il centro cittadino. Tra i tanti appuntamenti spicca l’incontro di giovedì 12 settembre ad ingresso gratuito con Umberto Guidoni, il primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale.

A partire dalle 21 in Piazza XX Luglio, l’astronauta, scrittore e divulgatore scientifico incontrerà il pubblico per la lezione “Dallo spazio a Castellarano” in cui illustrerà non solo la sua doppia esperienza nello spazio quanto tantissimi aneddoti, curiosità e informazioni sullo spazio. Tanti saranno gli spunti di riflessione a partire dalla possibile futura conquista di Marte, passando alla missione che vede attualmente in orbita l’astronauta italiano Luca Parmitano fino a toccare argomenti più comuni che coinvolgono tutti noi come le eclissi, le maree e molto altro ancora.