Ospedale di Vergato, temporanea sospensione delle attività di chirurgia

Sospensione di due giorni, fino a venerdì 13 settembre, dell’attività chirurgica dell’Ospedale di Vergato a causa di interventi di manutenzione straordinaria. Già al lavoro gli operatori del servizio tecnico. Gli interventi si sono resi necessari per riparare una falla nelle tubature del sistema di riscaldamento. Complessivamente sono 18 gli interventi non urgenti riprogrammati nelle prossime due settimane. Il resto dell’Ospedale non è stato coinvolto dai lavori e l’attività procede regolarmente.