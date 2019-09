Questa mattina l’ultimo saluto a Corrado Roncaglia

Chiesa stipata in ogni ordine di posti. Tante persone: amministratori, amici, colleghi e semplici cittadini, questa mattina in San Giorgio hanno voluto dare l’ultimo saluto a Corrado Roncaglia, il giornalista 56enne responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Sassuolo e Direttore del periodico comunale, scomparso ieri mattina all’Ospedale di Sassuolo dopo una lunga malattia. Dopo il funerale la salma ha proseguito per l’ara crematoria di Modena.

Persona competente, attenta, discreta e riservata. Amante della scrittura, appassionato della sua città. Quanti hanno conosciuto Roncaglia hanno potuto apprezzare serietà e preparazione. Con lui se ne va un altro pezzo del giornalismo locale.