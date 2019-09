Torna domenica 15 settembre l’appuntamento con le aziende del territorio

“Le aziende in città”, giunge quest’anno alla quinta edizione e per l’occasione si sposta Colombaro. Sede dell’incontro pubblico con le più importanti realtà produttive del territorio formiginese sarà infatti il nuovo centro di alta formazione professionale Cà Bella, inaugurato pochi mesi fa.

Domenica 15 settembre, per il nuovo appuntamento all’interno del Settembre Formiginese con inizio alle ore 10.15, è previsto un open day della struttura, nonché momento pubblico di discussione sulla capacità di supportare e appoggiare una rete di imprese che costituiscano lo strumento per la crescita della cultura dell’imprenditorialità, creando un valore per la comunità nel suo complesso, in particolare in termini di sinergie e collaborazioni tra diversi soggetti. Un percorso cominciato nel 2015 e di cui oggi si può tracciare un primo bilancio sicuramente positivo, un percorso che ha dato visibilità a realtà importanti del nostro territorio, ha permesso la condivisione di progetti, problematiche e proposte, ha creato relazioni e incentivato il dialogo tra imprese e tra imprese e amministrazione.

L’iniziativa è come sempre organizzata dall’assessorato alle Attività produttive del Comune di Formigine in collaborazione con Rete Imprese Italia, 4Hub, Zenit Formazione, Fondazione Democenter, LK Lab. Introdurranno i lavori il Sindaco di Formigine Maria Costi e l’Assessore per Formigine Città sicura e dello sviluppo Corrado Bizzini che afferma: “Imprese, giovani, disoccupati, futuro dell’economia locale. Questi sono i temi che più ci stanno a cuore. Finalmente con Cà Bella si sta realizzando un progetto che investe fortemente nell’alta formazione tecnica dei nostri giovani, non a caso anche finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Domenica sarà l’occasione per tutti i cittadini di visitare la struttura, informarsi dei corsi di formazione in partenza per occupati e disoccupati. Un grande ringraziamento va quindi in particolare a Zenit Formazione, 4HUB, LK Lab, Fondazione Democenter, coinvolte a vario titolo nella realizzazione di questa iniziativa che va molto oltre la struttura che fisicamente la ospita e rappresenta un esempio virtuoso di progettazione partecipata fra ente locale e aziende del territorio”.

Per raggiungere Cà Bella, che si trova a Colombaro in Via per Castelnuovo Rangone, sarà disponibile anche un servizio di navette gratuito da Piazza Calcagnini a Formigine con partenza alle 10.00, alle 11.00 e alle 12.00 (in corrispondenza di tre visite guidate alla struttura), con prenotazione obbligatoria: telefono 392.9549250, e-mail: info@cabella.org.