L’Ausl informa che a far data da domani 13 settembre saranno in vigore i nuovi orari per il ritiro di ausili per l’incontinenza (pannoloni e traverse) nella sede di via Monte San Michele 8 a Reggio Emilia:

mercoledì dalle 15:00 alle 17:00

giovedì dalle 9:30 alle 12:30

venerdì dalle 9:30 alle 12:30

Gli orari per il contatto telefonico al numero 0522 335619 saranno i seguenti: